Le record de température pour un mois d’octobre battu ce lundi ? Farid répond à votre question météo

Bonjour Cédric, en effet nous connaissons des températures exceptionnellement douces et pas que chez nous dans ce contexte de réchauffement ! Plus de 300 records mensuels battus en France rien que ce dimanche et parfois de 3 voire 4°C, ce qui n’arrive plus dans l’autre sens malheureusement et nous empêche de parler de ‘’dérèglement”.