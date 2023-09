"Quelles belles journées la semaine prochaine?" Farid répond à votre question météo

Bonjour Sébastien, après un week-end encore très doux, on pourrait atteindre les 25°C lundi, avec un ciel qui commencera à devenir plus gris à la Côte dans l’après-midi. La journée de mardi sera la moins favorable avec un peu de pluie et une ambiance assez maussade, due au passage d’un front froid. Les températures baisseront, avec pas plus de 17-18°C en plaine. Celles-ci grimperont de nouveau à partir de mercredi grâce à une dorsale anticyclonique qui prendra le relais. Cela se poursuivra de jeudi à vendredi (voire samedi) avec l’advection d’air subtropical qui donnera des températures pouvant atteindre 23 à 24°C localement. Une nouvelle dégradation serait attendue pour la fin de semaine mais cela reste encore à confirmer.