Un mois de septembre record au niveau des températures ? : Farid répond à votre question météo

Bonjour Corentin, dans la continuité de ce que l’on peut observer à l’échelle européenne et mondiale, je pense effectivement que tu as raison. Si on s’attarde sur la température minimale moyenne, nous sommes actuellement à 14,3°C contre un record de 14,1°C qui date de 1999. Avec les nuits douces attendues d’ici samedi, celui-ci devrait être battu. En termes de température maximale moyenne, 24,4°C contre 23,4°C (record de 2006 qui sera plus que certainement battu malgré la petite baisse attendue). Même constat au niveau de la température moyenne (19°C contre 18,4°C en 2006). Au niveau de l’insolation, le record de 298h de 1959 ne tombera pas malgré un mois ensoleillé (déjà 170h actuellement). Il ne reste plus qu’à attendre la fin du mois pour confirmer tout cela!