"Combien de temps cette période douce va-t-elle durer ?" : Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce jeudi ?

La dépression de tempête Agnès migrera rapidement au nord et de l'air un peu plus frais prendra le relais stabilisé par une hausse du champ de pression. Le matin, on retrouvera un ciel plutôt lumineux malgré encore des voiles de cirrus parfois épais surtout sur l'ouest où ça pourrait être également gris en début de journée. Ensuite, des cumulus se formeront en-dessous et le ciel sera mitigé même si le soleil fera encore de belles apparitions surtout sur le sud.

Après-midi, ça s'éclaircira plus franchement depuis cette fois-ci les Flandres puis le Hainaut et les Brabants avec de plus en plus de soleil et moins de résidus nuageux bien qu'il fera sec partout et un peu plus nuageux au sud. Les maximas seront en baisse mais loin d'être frais avec 18 à 22°C sous un vent de sud-ouest modéré. Le soir, ça se dégagera avant le retour d'autres nuages d'altitude par la mer en cours de nuit.