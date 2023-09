”Quelle est l’origine des traînées nuageuses dans le ciel ?”: Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce mercredi ?

La journée commencera comme elle s’est terminée la veille avec un ciel voilé mais toujours lumineux même si les cirrus seront plus nombreux sur l’ouest. Ailleurs, parfois une sensation laiteuse mais très douce avec un mercure affichant déjà 20°C vers midi à l’ombre.

L’après-midi, cela continuera à monter sous un flux plein sud drainant de l’air arrivant tout droit d’Espagne. Le ciel aura une teinte plus grisonnante de la mer à l’ouest de la capitale tandis que le soleil restera encore net au centre et surtout sur le sud malgré les voiles d’altitude. Dans ces conditions, les températures atteindront des valeurs dignes de juillet avec 19 à 24°C même si le soleil chauffe moins et ne monte plus si haut. Le soir, la dépression de tempête baptisée Agnès et frappant l’Angleterre nous enverra pas mal de nuages mais sans précipitations avant un nouveau dégagement du ciel par l’ouest.