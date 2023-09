”De bonnes températures ce week-end ?” : Farid répond à votre question météo

Bonjour Adrien, la tendance est assez favorable pour la fin de semaine, après le passage de deux perturbations très atténuées mercredi et jeudi. À l’arrière de ces dernières, les hautes pressions regonfleront et permettront au soleil de briller samedi après dissipation des éventuels nuages bas. Le soleil restera dominant l’après-midi, accompagné de maximas tournant autour de 20-22°C et pas trop de vent. Il faudra juste compter sur une petite fraîcheur le matin mais quoi de plus normal à quelques jours d’octobre… La tendance reste à confirmer mais je dirais que c’est bien parti, à 80 voire 90 % pour une chouette météo sur Élouges ce week-end.