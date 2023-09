Nous ne sommes pas prêts de rallumer le chauffage: Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce lundi ?

un front chaud affaibli viendra mourir sur l'ouest avec déjà pas mal de nuages sur le littoral. À l'avant, un maigre voile de cirrus mais un soleil qui parvient à s'imposer avec même un ciel qui reste bien bleu sur le sud-est du territoire. La douceur sera bien présente avec déjà 18-19°C en plaine vers midi.

Ensuite, toujours un soleil dominant sur les provinces de Liège et Luxembourg et légèrement voilé sur Namur, Brabants et Hainaut. L'ambiance pourra être un peu plus laiteuse à l'ouest d'une ligne ''Gand-Tournai'' et même couverte sur la bande côtière sous ce front inactif mais embêtant. De ce fait, les maximas seront contrastés avec 18°C sur la haute-Ardenne et les nuages côtiers mais 19 à 22°C ailleurs sous un faible vent de sud. En soirée, cette limite frontale finira par se désagréger sur l'extrême ouest où la couverture nuageuse se déchirera (toujours bien dégagé ailleurs).