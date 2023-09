Premières gelées au sol ce week-end ? Farid répond à votre question météo

C’est la nuit de samedi à dimanche qui sera la plus froide avec un vent faible, un ciel dégagé et une masse d’air fraîche en altitude, ce qui fait qu’on descendra probablement sous 0°C mais uniquement dans les vallées ardennaises. On y retrouvera de -1 à 1°C au sol tandis que la température dans l’air devrait se situer entre 0 et 2°C.

Du côté de Marche-en-Famenne, pas de gelées à prévoir : les températures devraient plutôt varier entre 3 et 6°C. Encore une nuit frisquette de dimanche à lundi puis une amélioration grâce au flux de sud.

Et sur le reste du pays ce samedi ?

Le week-end démarrera du bon pied avec en matinée des brouillards et nuages bas répandus même si des éclaircies pourront déjà percer de Mons à Tournai et l’ouest de la capitale. Petit à petit, le ciel s’éclaircira mais la poche d’air froid traînera encore sur les Pays-Bas et avec elle, le risque d’une averse de la Flandre-Orientale au nord dès fin de matinée.

L’après-midi, le soleil se fera plus généreux à la mer et se partagera le ciel avec des champs de cumulus sans conséquences ailleurs. Davantage de plages lumineuses près de la France, sur le sud du relief ardennais (Gaume) et encore le risque d’une courte nuée de quelques minutes en haute Ardenne jusqu’à la frontière hollandaise. En soirée, le ciel se dégagera partout augurant une nuit bien fraîche ! Vent de sud-ouest modéré et fraîcheur encore présente avec des maxima de 13 à 18°C.