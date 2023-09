"Un été indien dès la semaine prochaine ?" : Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce vendredi ?

La journée débutera calmement sauf à la mer où l'air froid d'altitude survolant l’eau à 20°C engendrera de l'instabilité et des averses. Ailleurs, des nuages bas puis des éclaircies qui perceront plus rapidement au centre. Il faudra profiter du répit car une nouvelle ligne instable débarquera de la frontière française fin de matinée.

Fin de matinée (11-12 H), l'arrivée d'une ligne secondaire provoquera des averses. Ces ondées affecteront surtout le sud et l'Ardenne mais aussi dans une moindre mesure Hainaut et Brabants en alternance avec des ouvertures. Aucune région ne sera épargnée et il faudra compter sur quelques bonnes rincées avec parfois grêle et coup de tonnerre surtout en Ardenne et près de la mer. Fin d'après-midi, les ondées vont se raréfier et se retrancher vers l'Ardenne et la côte. Les maximas seront frais avec 13 à 17°C, chutant parfois à 12-14°C en plaine sous la pluie. Le vent sera assez fort de sud-ouest tournant à l'ouest le soir. Nuit suivante plus sèche mais nuages bas localisés.