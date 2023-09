"De bonnes rincées sont attendues ce vendredi" : Farid répond à votre question météo

Le bulletin météo de ce jeudi 21 septembre

En matinée, un front froid actif donnera des pluies à la côte puis rapidement sur le Hainaut, les Brabants et la capitale à partir de 6-8H du matin. Les provinces du sud jusqu’à l’est des Brabants resteront au sec avant d’être envahies par la pluie en deuxième partie de matinée, voire début d’après-midi sur l’extrême est. Le vent soufflera de sud et les maxima ne dépasseront pas 15 à 17°C en plaine et 18 à 22°C sur le sud où les pluies arriveront plus tard.

Après-midi, le front ondulera sur une large bande centrale du pays donnant pas mal d’eau tout en glissant vers le sud également arrosé. La côte verra le ciel s’ouvrir tandis que cela restera maussade sur Hainaut-Brabants et Namurois, où les cumuls pourront dépasser 20, voire 25 litres. En fin d’après-midi, les pluies se retrancheront sur les provinces de Luxembourg et Liège avec un temps plus sec au centre, mais un déclenchement de fortes ondées à la mer.