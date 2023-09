Encore un risque d’orage cette semaine? Farid répond à votre question météo (vidéo)

Jeudi verra le retour de pluies non orageuses mais un coup de tonnerre sera possible vendredi dans la traîne sous une masse d’air froid d’altitude. Rien de bien transcendant pour les passionnés de ce phénomène qui reste toutefois imprévisible et parfois redoutable. L’anticyclone pourrait faire son retour la semaine prochaine avec toujours un temps calme et pas le moindre signe d’orages qui se font tout de même plus rares avec l’arrivée de l’automne.

Et sur le reste du pays ce mardi? Du vent, beaucoup de vent

Nous nous réveillerons sous un ciel mitigé mais avec encore de la lumière à travers de nombreux voiles de cirrus. Quelques nuages bas sur l’extrême sud et une ambiance grisonnante à la mer où arrivera un faible front chaud inactif. Le temps restera globalement sec même si une nuée de quelques minutes pourra se montrer au littoral.

L’après-midi, cette faible limite frontale donnera quelques gouttes ou faibles bruines isolées à la mer alors qu’il fera sec sur Hainaut-Brabants au prix de nombreux nuages moyens et élevés. Davantage de lumière sur le sud et toujours ce vent de sud-ouest assez fort soufflant jusqu’à 50-60 km/h dans les terres et 65-70 km/h sur les plages. Les maxima iront de 16 à 20°C mais on sera tout à fait dans les moyennes de saison. En soirée, ces faibles bruines pourront localement se montrer à l’ouest d’une ligne ''Mons-Bruxelles'' mais rien de significatif.