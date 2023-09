"Quelles seront les journées les plus favorables cette semaine pour se rendre à la mer?": Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce lundi ?

A l’arrière du passage orageux de la nuit, nous retrouverons de belles éclaircies avant la mise en place d’une traîne d’abord peu active. Une ondée possible ça et là mais les périodes sèches seront majoritaires. Les maxima seront encore doux avec localement 22 à 23°C à l’ombre sous un vent de sud-ouest modéré à assez fort. Attention, fin d’après-midi, des averses orageuses arriveront de nouveaux depuis la France et les Flandres au contact d’un front froid. Ces dernières pourront donner de bons cumuls de pluie et balayeront le pays d’ouest en est en soirée. La nuit de lundi à mardi sera plus calme et plus fraîche puisque nous changerons de masse d’air. Il faudra craindre également la formation de brouillards et nuages bas assez répandus bien qu’il fera plus sec.