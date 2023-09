Farid répond à votre question météo : “On va retrouver des conditions plus automnales la semaine prochaine”

Et sur le reste du pays ce samedi ?

On prend les mêmes et on recommence avec un ciel bien dégagé bien que quelques nuages d’altitude assez minces dériveront de France. Le soleil parviendra toutefois à s’imposer pleinement et fera remonter rapidement les températures vers 20-24°C vers midi, y compris à la mer où la brise ne se déclenchera pas.

L’après-midi, toujours beaucoup de soleil et quelques cirrus sous des maxima de 22 à 28°C et un vent de sud-est faible à modéré. Des orages locaux pourront éclater sur le nord-est de la France pouvant laisser échapper des nuages d’étage moyens sur le sud-est de notre royaume. D’ailleurs, une petite ondée n’est pas exclue en Gaume toute fin d’après-midi alors que ces altocumulus et altostratus pourront envahir le centre en soirée sans conséquences. Le soir et la nuit suivante, un front chaud inactif traversera le pays du sud au nord ne donnant rien hormis des nuages moyens.