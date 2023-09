”Week-end chaud… et il faudra en profiter” : Farid répond à votre question météo

Bonjour Frédéric, après une nuit agréable, la matinée de samedi se déroulera sous le soleil avec quelques voiles de cirrus et des températures respirables, idéales pour les activités sportives à l’extérieur. L’après-midi, c’est un flux de sud à sud-est qui dominera, faisant remonter de l’air chaud d’origine saharienne. On pourrait atteindre 26-27 voire 28°C localement. En soirée, les températures chuteront gentiment mais les conditions resteront toujours douces avec éventuellement l’arrivée de quelques nuages moyens venus de France. Dimanche, nous pourrons encore aller chercher 25 à 26°C bien que le ciel sera plus voilé. Ensuite, cela commencera à se dégrader à partir de la fin de journée.