"Coup de chaleur et 28°C ce samedi": Farid répond à votre question météo (vidéo)

Un voile plus épais arrivera dimanche mais le temps sec devrait se prolonger jusqu’en soirée où quelques averses remonteront de France dans une atmosphère plus instable et l’un ou l’autre degré de moins. Dans l’ensemble, il s’agira d’un très beau week-end d’arrière-saison même si les derniers détails restent à peaufiner.

Et sur le reste du pays ce jeudi? "Une journée lumineuse"

Les hautes pressions vont se reconstituer sur l'Europe occidentale et nous profiterons d'une belle journée plutôt lumineuse. En matinée, quelques brouillards ou nuages bas assez locaux surtout sur le sud mais aussi localement en plaine bien qu'ils seront rapidement dissipés. Ensuite, un soleil assez généreux dans un ciel plutôt bleu avant la formation de quelques cumulus en fin de matinée.

L'après-midi, nous aurons droit à un ciel d'alternance avec larges éclaircies sur Hainaut-Brabants voire même du plein soleil à la mer. Des champs de cumulus un peu plus nombreux sur les provinces du sud voire localement une ondée sur le relief mais anecdotique. Le vent soufflera faiblement de secteur est et ces nuages cumuliformes s'effondreront rapidement après 18 heures avec la descente du soleil. Les maxima remonteront atteignant 20°C sur les sommets mais 21 à 24°C de la côte aux grandes villes du centre. Le soir, petite fraîcheur sans plus.