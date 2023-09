Pourquoi le ressenti était désagréable ce week-end? Farid répond à votre question météo (vidéo)

Le corps humain s’efforce de maintenir une température interne stable de 37°C. Lorsqu’il fait chaud, notre corps produit de la sueur qui, en s’évaporant, refroidit notre corps. Cependant, lorsque l’humidité dans l’air est élevée, la sueur ne s’évapore pas aussi rapidement, ce qui peut entraîner des problèmes de santé. Avec un taux d’humidité assez élevé ce week-end, l’humidex a atteint une valeur de 40, ce qui constitue un taux d’inconfort assez marqué.

Et sur le reste du pays ce mercredi? "16 à 21°C"

Nous basculerons enfin après plus de 10 jours sous l’air subtropical dans de l’air d’origine océanique. Ce petit passage frontal se décalera rapidement à l’est et sur l’Ardenne, qui pourra encore avoir une ondée en matinée. Ailleurs, une météo plus sèche avec déjà l’arrivée de belles éclaircies sur la côte alors que le ciel s’ouvrira du Hainaut à la capitale (nuages bas sur le sud).

Fin de matinée et l’après-midi, une ondée ne sera pas exclue sur le nord et l’est du pays en marge d’un creux affaibli. Ailleurs, une alternance de belles ouvertures mais aussi gros cumulus avec cependant un temps plutôt sec voire ensoleillé à la mer. Les maxima seront enfin de saison avec 16 à 21°C sous un vent plein nord modéré voire assez fort en matinée sur la côte jusqu’à Anvers. Le soir, cela se dégagera, ce qui aura pour effet de faire baisser la température.