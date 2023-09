Farid répond à votre question météo: encore un beau week-end en perspective?

Et sur le reste du pays ce mardi ?

L'air océanique continuera de pousser mais on retrouvera toujours cet air doux en matinée avec pas mal de nuages bas. Ensuite, la couverture nébuleuse devrait doucement se morceler par l'ouest avec l'apparition de belles éclaircies à travers un voile de cirrus parfois dense voire épais au sud.

L'après-midi, la situation va de nouveau se déstabiliser avec la remontée d'orages surtout sur les provinces du sud. Attention à de fortes averses accompagnées de bourrasques de vent et de grêle avec en priorité Namur et Luxembourg puis Liège. Le Hainaut et les Brabants seront un peu en retrait avec un orage beaucoup plus local (plus sec en Flandres et à l'ouest de la capitale). Les maximas de 20 à 26°C sous un vent d'ouest modéré. Le soir et la nuit suivante, le risque d'orage se cantonnera près de l'Allemagne et du Luxembourg alors que cela sera plus calme ailleurs.