Le point sur les orages à venir : Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce samedi ?

Le blocage commencera à se faire bousculer par l'arrivée d'air plus frais par l'Atlantique. En matinée, il faudra craindre quelques nuages bas côtiers et des cirrus ailleurs, parfois épais à l'ouest d'une ligne ''Namur-Bruxelles''. Cela restera bien ensoleillé au sud et sur l'est où la chaleur s'annonce encore pesante !

En Mi-journée et dans l'après-midi, le ciel sera toujours voilé mais tout de même lumineux, même si l'ambiance deviendra grisonnante à la mer (toujours assez bleu en Ardenne). Avant le soir, il faudra surveiller la formation d'une petite ligne de convergence et la formation d'orages locaux sur Hainaut-Flandre et Brabants (le sud sera plutôt à l'abri dans un premier temps). Les maximas seront contrastés avec seulement 22-23°C à la mer, 25 à 28°C sur le centre et encore 29 à 32°C sur l'est ! Le soir, d'autres ondées remonteront de France et pourront être orageuses.