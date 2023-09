Est-ce le dernier week-end réellement chaud de l’année ? Farid répond à votre question météo (vidéo)

Ensuite, la deuxième quinzaine se profilera et il sera très compliqué d’atteindre ces niveaux même si soleil. Une petite dorsale anticyclonique pourrait nous garantir une deuxième partie de semaine assez sèche avant un week-end qui s’annoncerait un peu plus perturbé, même si c’est encore à confirmer.

Et sur le reste du pays ce samedi ?

Nous continuerons sur la même lancée avec ce blocage bien en place et la persistance de conditions anticycloniques. Plein soleil en matinée et peut-être quelques brouillards ou entrées maritimes au littoral en tout début de journée. Ailleurs, un grand bleu et quelques cirrus possibles à l’ouest de la capitale jusqu’à Gand et l’intérieur des Flandres. Rapidement, les éventuels phénomènes de basses couches se lèveront à la mer laissant place également au ciel bleu (brume en mer).

L’après-midi, toujours cette météo pleinement estivale et une chaleur assez incroyable pour la saison (8 à 11°C au-dessus des normes). Nous atteindrons 26°C sur les sommets, 28°C à la mer et toujours 28 à 31 voire 32°C près de la France ou en Gaume. Quant au vent, il restera faible de directions variées tournant au nord. Le soir, toujours cette météo chaude et idéale pour les activités extérieures.