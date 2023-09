Farid répond à votre question météo: "Prudence si vous faites du sport ce samedi, il fera très chaud"

Et sur le reste du pays ce vendredi ?

Rien ne changera avec déjà beaucoup de soleil dans le ciel belge et quelques entrées maritimes possibles début de journée à la côte. Seul changement par rapport à la veille, le vent de sud-est va tomber et le ressenti deviendra rapidement très chaud et irrespirable. Nous atteindrons déjà 25-27°C vers midi avec peu ou pas de vent, y compris à la mer dans un premier temps.

L'après-midi, cela continuera de monter vers des valeurs exceptionnelles, finalement pas si loin du record mensuel de 34,3°C établi en 2020. Un soleil de plomb, un vent faible tournant progressivement à l'ouest et une petite brise possible à la mer faisant chuter le mercure de l'un ou l'autre degré. Quelques cumulus humilis pourront se former fin d'après-midi au sud ou près de la France mais c’est peu probable. Les maximas atteindront donc 25 à 31 voire 32°C et cela ne baissera que lentement en soirée sous un ciel dégagé.