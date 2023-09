Les pluies exceptionnelles en Grèce peuvent-elles se produire chez nous ? Farid répond à votre question météo

Bonjour Sophie, en effet la Grèce subit des intempéries historiques en termes de quantité de pluie avec 750 L rien que pour la journée d’hier sur le nord du pays. On pourrait cumuler localement + de 1200 L d’ici la fin de l’épisode ce jeudi après-midi et c’est dû à l’arrivée d’une goutte froide trop tôt dans la saison sur une mer beaucoup trop chaude par rapport à la normale. Ce genre d’événement semble peu probable en Belgique qui n’a pas cette mer chaude à proximité vrai réservoir d’énergie et vapeur d’eau précipitable. Cependant, nous ne sommes pas à l’abri de situations comme en 2021 qui devraient arriver moins exceptionnellement du fait de plus gros contrastes de températures et extrêmes. Cependant, il n’est nullement question de ça actuellement avec un temps anticyclonique prévu pour plusieurs jours.