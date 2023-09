"L’application de crème solaire est fortement recommandée" : Farid répond à votre question météo

Bonjour Valentine! Même si nous sommes à moins de trois semaines de l’équinoxe d’automne, la prudence est encore de mise à cette époque de l’année. Pour rappel, l’indice UV s’échelonne entre 0 et 11+. Le 0 désigne un ciel couvert en plein hiver dans les régions nordiques et le 11+ s’utilise pour les tropiques, où l’on peut prendre un coup de soleil en quelques minutes. Celui-ci dépend de plusieurs facteurs : l’altitude, l’heure de la journée, la latitude et la couverture nuageuse. En Belgique, l’indice UV varie entre 7 et 8 en été (entre la fin du moins de juin et le début du mois d’août). Actuellement, il se situe entre 5,5 et 6, ce qui reste modéré, voire élevé. L’application de crème solaire est donc fortement recommandée surtout pour les activités extérieures en après-midi.