Les températures vont-elles battre des records en ce début septembre? Farid répond à votre question météo

Cependant, cela ne sera pas suffisant pour faire tomber le record actuel de 34,3°C qui avait été enregistré à Uccle le 15 septembre 2020 ! C’est surtout la longévité de cette période chaude qui constituera un événement exceptionnel. En effet, les modèles la voient se prolonger jusqu’à samedi voir dimanche au moins, de quoi faire le plein de soleil avant l’automne.

Et sur le reste du pays ce mardi ?

L'air chaud continuera à envahir le pays avec des valeurs remarquables pour la saison avoisinant 22°C à 1600 m d'altitude. Un flux de sud-est et le soleil qui s'imposera dès l'aube sans le moindre brouillard et quelques derniers cirrus d'altitude surtout sur l'ouest et le centre (assez minces). Bref, ça va monter et nous atteindrons déjà 22 à 26°C vers midi sur la plupart des stations belges y compris à la mer.

L'après-midi, un soleil de plomb et pas le moindre nuage si ce n'est un voile perdu errant sur l'ouest et le nord du royaume. Dans ces conditions, comptez 27 à 30°C également sur nos plages où la baignade ne sera pas de refus avant peut-être une baisse milieu d'après-midi (légère brise de NE). Le vent sera modéré de sud-est d'où les températures aussi élevées à la mer dans un premier temps. Soirée douce mais respirable avec 21 à 26°C vers 20 H au coucher de soleil.