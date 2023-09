D’où vient cette chaleur en septembre ? Farid fait le point : “C’est la goutte froide qui touche l’Espagne qui fait l’aspirateur”

Cela ne sera pas un record pour autant : “On aura des records journaliers, sans grande valeur, mais rien d’absolu. Le dernier record en septembre date de 2020. Il faisait 34.3 degrés. Celui-là, je ne pense pas qu’on ira le chercher”, relativise Farid, “On n’est pas sur la même masse d’air, il fait moins chaud. Mais sur la durée, c’est une période chaude très étendue. Au niveau de la vague de chaleur officielle, c’est difficile de prédire (NdlR : si elle sera décrétée). On aura certainement les cinq jours à 25 degrés. Mais il faut trois jours où on dépasse 30 degrés à Uccle. Et ce n’est pas dit, car il y fait toujours un peu plus frais que dans les autres stations. ”

Une température en hausse en Afrique, répercutée en Europe

Ce courant d’air chaud vient d’Afrique : “Lorsque le Maroc avait des remontées d’air brûlant du Sahara, ils avaient 47 ou 48 degrés. Maintenant, ils ont 50 degrés”, explique Farid, sur cet afflux d’air caniculaire qui circule dans un tunnel qui exclut l’Espagne et la Grèce.

Ces pays méditerranéen sont sous la menace d’une phase dépressionnaire qui a déjà provoqué d’importantes inondations sur la Péninsule Ibérique. La région de Madrid a pris celle-ci de plein fouet, avec deux disparitions : “Localement, il y a eu plus de 100 litres d’eau. C’est assez énorme pour un début de septembre. Cette dépression va aller au large du Portugal, pour jouer le rôle de pompe à chaleur. Elle aspire l’air qui vient du nord de l’Afrique et qui remonte sur l’Europe occidentale. Et comme les pressions sont très hautes, ça a tendance à enfermer cet air chaud, comme dans une cocotte-minute. L’air ne s’échappe pas et ça a du mal à bouger, c’est pour ça que ça va durer une petite semaine”, nous explique notre Monsieur météo.

La Grèce risque un scénario catastrophe, selon Farid : “La dépression grecque s’est creusée un peu plus que prévue. Elle risque de faire énormément de dégâts. On y attend entre 300 et 500 litres d’eau ces prochains jours. Avec les incendies, les sols sont très secs, donc l’eau va ruisseler…”

Une chaleur temporisée par l’approche de l’automne

Les jours vont raccourcir et le soleil est moins haut dans le soleil, cette vague de chaleur sera moindre, selon notre interlocuteur : “Elle a moins d’impact, les nuits sont plus fraîches vu qu’elles sont plus longues. Si on avait été en juillet, on aurait eu entre 35 et 40 degrés pendant une semaine. Sauf que là, on est à même pas trois semaines de l’équinoxe d’automne, le soleil a donc moins d’impact". Un scénario qui reste assez stable et rassurant pour notre cas belge, à l'inverse de ce que risquent l'Espagne et la Grèce.