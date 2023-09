"Au moins 6 jours de temps sec?": Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce lundi ?

L’afflux d'air subtropical venant de la Péninsule ibérique va commencer à se faire sentir. La France pourrait de nouveaux battre des records avec 26-27°C à 1600 m d'altitude (35 à 39°C sur le sud-ouest). Notre pays restera heureusement en périphérie mais tout de même sous un soleil voilé mais bien présent. Encore quelques cirrus donc en matinée mais de plus en plus maigres au fil des heures.

L'après-midi restera bien ensoleillée avec quelques nuages d’altitude et heureusement le vent d'est continental qui tempérera le mercure. En effet, on ira tout de même chercher 22-23°C sur les sommets, et 25 à 27°C de l'ouest à la mer où il fera également aussi chaud (brise de terre). Le soir, cela descendra et je vous il fera plutôt respirable voire même frais dans les vallées ardennaises.