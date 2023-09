"Une vague de chaleur possible en Belgique ?" : Farid répond à votre question météo

Le bulletin météo de ce samedi

En matinée, des nuages bas plutôt répandus, voire des brouillards, seront présents surtout sur les Flandres jusqu’au Hainaut et Brabants, alors que le sud verra rapidement le soleil. Ensuite, l’astre luisant progressera vers les autres régions et aussi la mer et il fera assez ensoleillé. L’après-midi, des cumulus bourgeonneront surtout sur le relief mais seront plutôt épars ailleurs même si parfois un peu plus nombreux. Cela n’altérera pas la sensation de beau temps avec même un ciel assez bleu à la mer et surtout un mercure en hausse. On retrouvera 21°C à la mer et sur les sommets, 23°C à Namur, 24°C à Bruxelles et localement 25-26°C le long de la frontière française. Le tout, sous un vent discret de direction variable. Le soir, rien à signaler si ce ne sont quelques voiles de cirrus.