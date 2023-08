"Comment la rosée se forme-t-elle ?" : Farid répond à votre question météo

Salut Karine! On sent effectivement doucement l’automne approcher avec la présence de la rosée en matinée. Pour qu’elle se forme, on a besoin d’un ciel assez clair, peu de vent et un peu d’humidité au sol. Les nuits plus longues favorisent notamment le refroidissement des végétaux qui accumulent de la chaleur durant la journée. Ces derniers vont se refroidir plus vite faisant ensuite descendre la température de la couche d’air juste au-dessus qui va atteindre son point de rosée et condenser. Des petites gouttes se forment se posant sur le gazon. C’est un peu le principe de la bouteille d’eau sortie du frigo et qui perle. Merci pour ta question!