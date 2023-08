26°C prévus ce dimanche 3 septembre: Farid répond à votre question météo (vidéo)

L’après-midi, l’ambiance sera quasi estivale avec du soleil et quelques cumulus de beau temps finalement assez rares sur ta région. Les températures atteindront 24 à 25°C (voire 26°C localement) et donc l’ambiance sera assez sympa au soleil. Ce beau temps devrait continuer lundi et mardi avec des températures bien supérieures aux normes de saison.

Et sur le reste du pays ce jeudi?

À l’avant d’un vaste front chaud, nous profiterons d’une météo encore sèche et calme avec même le développement de belles éclaircies surtout sur l’est et le sud. Cependant, de nombreux nuages d’altitude rendront déjà le ressenti grisonnant dans les deux Flandres puis sur le Hainaut jusqu’à la capitale et les deux Brabants bien qu’il fera sec.

L’après-midi, les premières gouttes pourront se manifester le long de la frontière française sur un axe Mons-Tournai-Coxyde mais ça ne sera pas grand-chose et surtout après 16-17 heures. Un dégradé nuageux en allant vers l’est où la lumière résistera un peu avec une ondée locale près des Pays-Bas. Les maxima seront encore un peu justes avec 15 à 20°C sous un vent de sud-ouest qui deviendra modéré après-midi. Le soir, des pluies plus continues finiront par entrer sur le pays et il fera maussade sur toute la Belgique durant la nuit suivante.