Un "été indien" possible en Belgique? Farid répond à votre question météo (vidéo)

Désignant une véritable situation de blocage, il faut minimum 3 jours où les températures dépassent de 5 à 6 degrés les normales de saison, avec un franc soleil et du ciel bleu. Cette synoptique est plutôt rare à nos latitudes, même si on peut tout à fait connaître de belles journées durant l’automne, avec une hausse des températures comme ce sera le cas en cette fin de semaine en Belgique.

Et sur le reste du pays ce mercredi?

Un faible front froid aura atteint les deux Flandres le matin, donnant un peu de pluie alors que le ciel se chargera du Hainaut aux deux Brabants. On pourra espérer un peu de lumière sur le sud mais cela restera tout de même chargé de nuages moyens. Milieu de matinée, cette ligne instable atteindra le Tournaisis, puis le reste du Hainaut jusqu'à la capitale fin de matinée. Au programme, l'un ou l'autre litre alors qu'il fera globalement sec au sud.

L'après-midi, le soleil reviendra à la mer en alternance avec des ondées tandis que les éclaircies progresseront sur un axe Hainaut-Brabant. Pendant ce temps-là, il pleuvra encore un peu sur Namur et surtout Liège-Luxembourg qui pourraient totaliser 2 à 5 L suite à une légère activation. Un orage sera possible fin d'après-midi sur la côte dans l'air plus frais où le vent sera frisquet atteignant 50 km/h de nord-ouest. Maximas de 14 à 20°C et soirée qui verra encore quelques ondées surtout sur le nord et les Flandres.