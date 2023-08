Quel temps sur Pairi Daiza ce vendredi ? Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce mardi ?

Nous serons dans la même synoptique que ce lundi avec une situation type marais barométrique à tendance anticyclonique. Des nuages bas laissant place à des éclaircies puis rapidement des cumulus qui bourgeonneront donnant une ondée mi-journée d’abord à la mer et/ou sur le relief (très local). De manière générale, il fera sec avec un ciel d’alternance et également de belles ouvertures.

L’après-midi, il faudra craindre donc quelques rincées locales de quelques minutes surtout sur le sud et dans une moindre mesure le centre (Hainaut-Brabants). Il fera plus sec à la mer jusqu’au Tournaisis voire Mons et l’ouest de la capitale et un risque d’une légère ondée un peu plus prononcé sur l’est des Brabants et du Hainaut également. Les maximas resteront stationnaires avec 17 à 21 voire 22°C sur un axe Mons-Tournai. Le vent sera modéré de secteur nord-ouest et faiblira en soirée où le ciel se dégagera à nouveau plus franchement.