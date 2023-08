"Une hausse du mercure le week-end prochain?" : Farid répond à votre question météo

Bonjour Adeline et félicitations d’avance ! J’ai d’assez bonnes nouvelles pour toi. En effet, nous attendons une semaine typiquement belge avec de belles périodes sèches et quelques ondées, notamment mercredi et vendredi. Ensuite, le temps deviendrait un peu plus anticyclonique ce samedi, avec pourquoi pas une hausse du mercure encore à confirmer. Ce dernier se situerait entre 22°C et 25°C, accompagné d’un temps sec voire même du soleil si on suit les dernières tendances des modèles météo. Disons que pour l’instant, j’estime à 80 % les chances d’avoir un temps calme et doux à l’occasion de ton mariage, on croise les doigts pour ce week-end.