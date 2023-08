Quel temps pour la rentrée des classes ? Farid répond à votre question météo (vidéo)

Le risque d’ondée sera quasi nul, si ce n’est une goutte isolée sous un plus gros nuage. Côté températures, 20 à 21°C de maxima sous un vent de secteur ouest (voire nord-ouest) faible à modéré.

Et sur le reste du pays ce samedi ?

Nous retrouverons de larges éclaircies voire un ciel bleu avec quelques stratus en Ardenne mais déjà des ondées à la mer. En effet, la présence d’une poche froide d’altitude sur cette mer à 20°C aura l’effet d’aspirer cet air chaud vers le haut formant des cumulus. Un coup de tonnerre sera possible alors que des cumulus se formeront dans l’intérieur mais sans averses.

L’après-midi, ces ondées progresseront jusqu’à un axe Tournai-Gand restant toutefois locales et toujours plus fréquentes au bord de mer (en alternance avec de belles éclaircies). Sur le reste du Hainaut et les Brabants, pas sûr qu’il tombe grand-chose avec un ciel changeant et beaux moments de soleil mais aussi cumulus parfois nombreux. Même type de temps sur les provinces du sud et donc rien à signaler si ce n’est une petite ondée sur le relief mais vraiment localisée. Les maxima seront encore doux avec 18°C sur les sommets, 19-20°C à la mer et 21 à 23°C ailleurs sous un vent de sud-ouest parfois assez fort (35-50 km/h). À nouveau le soir davantage d’éclaircies et une goutte sous un dernier cumulus pour les moins chanceux.