Quel temps pour les Solidarités à Namur ? Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce vendredi ?

Nous retrouverons un temps encore instable en matinée avec l’ondulation d’une limite frontale sur le sud. Des averses orageuses concentrées sur les provinces de Namur, Liège et Luxembourg débordant temporairement sur le Hainaut. Ensuite, le temps sec progressera des Flandres vers un axe Hainaut-Brabants avec une tendance plus calme l’après-midi. Des éclaircies arriveront progressivement de la France tandis que l’Ardenne et l’est pourront encore essuyer une ondée et localement un coup de tonnerre mais plus local. Les maximas atteindront 21 à 23°C en plaine et encore 23 à 27°C sur le sud où résistera encore l’air plus chaud. En soirée, les éclaircies s’étendront au reste du pays annonçant une nuit de vendredi à samedi plus calme et respirable. Vent de sud basculant à l’ouest après-midi (35-50 km/h).