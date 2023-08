”Une chance de dépasser les 30°C début septembre ?” Farid répond à votre question météo

Quel temps ce jeudi ?

L’atmosphère deviendra plus humide et instable. Le matin, on retrouvera un ciel assez tourmenté avec des nuages de moyenne altitude et un peu plus de soleil sur le sud. En fin de matinée, les premières ondées ponctuées d’un coup de tonnerre pourront arriver de France sur le Hainaut, la Flandre et le sud. Il est encore difficile de donner précisément les régions touchées mais il y aura de grosses disparités sur quelques kilomètres avec parfois de bonnes pluies.

L’après-midi, nous baignerons toujours dans cette masse d’air chaude subtropicale avec températures et points de rosée élevés (forte humidité). Un passage instable d’ouest en est avec possibilité de grêle et orage. Les maximas seront chauds et iront de 22 à 28°C en fonction des éclaircies qui perceront l’après-midi sous un vent de sud modéré (attention aux fortes rafales sous les orages). Le soir, il fera un peu plus sec sur la majeure partie du territoire.