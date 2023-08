"Quelle tendances pour la Ducasse d’Ath ?" : Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce mercredi ?

Encore une journée estivale au compteur grâce au maintien de l’anticyclone et des hautes pressions. Le matin, on retrouvera un ciel peu nuageux avec des cirrus mais attention à quelques phénomènes de basses couches sur les Flandres. En effet, quelques nuages bas ou brouillards pourront être temporairement présents s’étendant jusqu’au Tournaisis et l’ouest du Hainaut. Ailleurs, rien à signaler avec même beaucoup de soleil du centre au sud.

Fin de matinée et l’après-midi, le soleil s’imposera partout avec donc des conditions parfaites et tout au plus quelques voiles d’altitude. Dans ces conditions, le mercure atteindra 22-23°C à la mer et 25 à 29°C ailleurs sous un vent faiblard de secteur ouest, nord-ouest. En soirée, pas de changements si ce n’est un voile un peu plus épais dérivant de France.