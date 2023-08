Baisse des températures dès la fin de cette semaine : Farid répond à votre question météo

En effet, si celle-ci passait un peu plus à l’ouest, nous pourrions rester à l’écart du gros des précipitations. On attend tout de même quelques averses avant un ciel de traîne l’après-midi qui alternera avec de beaux moments de soleil. Les températures atteindront encore 23 à 25°C localement.

Ce week-end, nous repasserons dans une météo de saison (19 à 23/24°C) avec un ciel variable, des averses et quelques éclaircies. Le début de la semaine prochaine pourrait de nouveau voir une petite accalmie même si les températures ne dépasseront à coup sûr plus les 30°C.

Et sur le reste du pays ce mardi ?

On attend une belle journée avec anticyclone qui résiste et flux à composante ouest tempérant les grosses chaleurs. Le matin, attention à quelques nuages moyens qui pourraient très temporairement masquer le soleil près de la France, notamment sur le Hainaut alors qu’il fera plus dégagé sur le sud.

Aussi, possibilité de brouillards en Flandres laissant rapidement place au ciel bleu qui se généralisera ailleurs à travers des voiles de cirrus plutôt maigres. Une chouette après-midi au cours de laquelle les maxima atteindront 25 à 29°C en passant par 23-24°C à la mer sous un vent d’ouest modéré. Une soirée calme ensuite en perspective.