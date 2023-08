"Possible de faire un barbecue mercredi?" Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce lundi?

Une semaine qui commence de la meilleure des manières sous le soleil qui va rapidement dissiper les phénomènes de basses couches (surtout en Flandre et sur l'est). Toutefois, notre pays reste en marge des fortes chaleurs qui affecteront le sud de l'hexagone (encore 39-41°C à l'ombre localement). J'attends donc une chouette matinée avec beaucoup de soleil voire un ciel tout bleu même si ça pourrait mettre un peu de temps à se dissiper si brouillards épais.

L'après-midi, de larges éclaircies à travers un maigre voile de cirrus et des champs de cumulus plus présents sur les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Les maximas seront globalement stationnaires grâce au vent de nord-ouest, maintenant les grosses chaleurs au sud et tant mieux ! On atteindra 26 à 28°C sur le centre du pays et localement 29-30°C en Gaume grâce à sa situation plus méridionale. En soirée, la fraîcheur s'installera plutôt rapidement mais ça restera très sympa.