"Le coup de chaud va-t-il durer longtemps?": Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce samedi ?

En matinée, on retrouvera ces reliquats instables avec une goutte voire une averse surtout sur les provinces du sud. Un temps plus sec sur Hainaut-Brabants et rapidement de larges éclaircies à la mer où il fera respirable. Fin de matinée, le soleil progressera sur tout le nord du sillon Sambre et Meuse alors que ça s'éclaircira doucement au sud.

L'après-midi, il fera très beau à la mer et plutôt peu nuageux sur Hainaut-Brabants jusqu'à la capitale. Un peu plus de cumulus sur le namurois alors que le front froid ondulera légèrement près de la frontière luxembourgeoise où une goutte sera encore possible entre les éclaircies. Températures idéales allant de 22-23°C à la mer sous un vent de sud-ouest assez fort mais 26-28°C sur l'ouest et 24-25°C en haute-Ardenne. Le soir, cela se dégagera partout avec quelques nuages bas sur le sud-est.