Ce samedi est-il sauvé de la pluie ? Farid répond à votre question météo

Bonjour Wendy, la météo est encore un peu incertaine pour ce samedi. Après un vendredi chaud et ensoleillé après la dissipation des quelques nuages bas matinaux et une possible ondée en fin de journée sur les Flandres, le ciel se chargera pendant la nuit. Samedi matin, on retrouvera donc un temps variable, nuageux mais néanmoins chaud (21/22°C de min.). L’après-midi, avec la hausse du champ de pression, le temps deviendra plus calme et lumineux sur le Hainaut et les Brabants. On retrouvera des éclaircies et quelques cumulus sans conséquences. Quant aux températures, elles atteindront 26 à 27°C.