"Potentiellement la séquence la plus chaude de l’été" : Farid donne les prévisions pour la semaine prochaine

Bonjour Marie! Nous nous apprêtons potentiellement à vivre la séquence la plus chaude de l’été. C’est assez inhabituel en cette période, car le soleil monte moins haut et apporte moins d’énergie calorifique. Cependant, d’ici la fin de la semaine, un dôme de chaleur va s’installer sur la France et la Belgique, provoquant une hausse drastique des températures. On atteindra déjà 30°C en plaine ce vendredi avant une petite baisse samedi, au passage de quelques orages sur l’ouest (24 à 27°C). À partir de dimanche, le soleil s’imposera de nouveau. Le flux tournera au sud, ce qui engendrera une advection d’air d’origine subtropicale. Entre lundi et jeudi (avec un pic mardi), les températures pourront atteindre de 31 à 34°C en plaine.