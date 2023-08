Quel temps pour un barbecue le week-end prochain ? Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ?

Le dernier potentiel passage orageux s’en ira vers les Pays-Bas et l’Allemagne avec à l’arrière, de nouveau un temps calme grâce au renforcement d’un anticyclone en mer du Nord. Il pilotera un flux de nord-est de plus en plus sec avec tout au plus des cirrus et nuages plus nombreux sur Limbourg et nord de l’Ardenne (une dernière goutte à l’aube). Ensuite, quelques cumulus bourgeonneront dans l’intérieur des Flandres jusqu’au Hainaut mais aussi au sud, sans conséquences. Ces derniers pourront provoquer une ondée très localisée sur le relief mais cela restera assez timide par manque de dynamisme. L’air chaud continuera à progresser mais on le supportera bien grâce au vent de nord-est modéré surtout à la mer malgré le soleil !