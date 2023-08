Le beau temps va-t-il durer ? Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce mercredi ?

Nous retrouverons une Belgique coupée en deux avec soleil à la côte, larges éclaircies sur Hainaut, Brabants, et davantage de nuages moyens sur le sud mais un temps sec. En effet, le champ de pression remontera et le flux de nord-est continuera d’assécher la masse d’air.

Durant l’après-midi, les cumulus bourgeonneront et une instabilité concernera les régions du sud-est. Une ondée orageuse sera possible surtout sur le sud du relief ardennais et la province de Luxembourg. Ces averses seront localisées mais parfois fortes avec 10-15 L en peu de temps. Les conditions seront plus calmes à l’ouest d’une ligne ''Namur-Hasselt'' avec un dégradé nuageux et plus de soleil du Tournaisis à la mer où le temps restera dégagé. Vent de nord-est modéré et températures légèrement au-dessus des normes de saison.