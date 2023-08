La grande brocante d'Eugies sera-t-elle ensoleillée mardi? Farid répond à votre question météo (vidéo)

Hello Serge, j’ai un bon sentiment concernant ce mardi, qui devrait se dérouler dans des conditions calmes voire estivales ! En effet, des orages pourront affecter le sud-est la nuit mais s’évacueront rapidement avec quelques nuages bas mais plutôt du soleil sur l’ouest et le centre dont Eugies. Petite fraîcheur avec 14 à 15°C pour déballer les affaires mais des maximas atteignant 24 à 25°C à l’ombre après-midi. Quelques cumulus pourront bourgeonner ça et là mais ne donneront pas d’averses laissant même le soleil prendre la plus grande part du ciel. Vent d’ouest modéré et donc journée parfaite pour profiter du 15 août. Bon amusement et bonnes ventes !