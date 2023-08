Pourra-t-on faire un barbecue en plein air ce samedi ? Farid répond à votre question météo (vidéo)

Et sur le reste du pays ce samedi ?

Même si nous resterons sous l’influence d’un front froid ondulant, je n’ai pas l’impression qu’il fera aussi agité que ça et je vous ai analysé la situation avec précision. Le matin, nous risquons des ondées principalement sur Namur Luxembourg et Liège avec un coup de tonnerre localement jusqu’à la botte et l’est du Hainaut (région Charleroi). Vers le reste de la province et l’ouest d’une ligne “La Louvière-Bruxelles”, il fera déjà plus sec avec une ondée locale et des éclaircies qui perceront des Flandres à Gand !

L’après-midi, l’instabilité se cantonnera au sud-est avec encore une ondée sur le relief mais plus grand-chose et de larges éclaircies à la mer. Entre les deux, je pense qu’on s’en sortira sans trop de dommages avec un ciel d’alternance mais une météo agréable sur Hainaut Brabants et nord du pays. Il fera doux avec 19 à 24 voire 25 °C sous un vent d’ouest sud-ouest modéré et assez fort à la mer malgré le soleil dominant. En soirée, il fera sec partout et relativement doux !