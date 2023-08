"Possible d'éviter la pluie aux joutes nautiques de Jambes?" : Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce vendredi ?

L'afflux de chaleur continuera de débouler depuis la France mais une faible perturbation sera en embuscade. Nous n'en ressentirons pas tout de suite les effets avec tout au plus des cirrus plus discrets au sud et peut-être quelques nuages moyens plus épais à la mer (front chaud atténué). En cours de matinée, l'ambiance deviendra plus laiteuse à la mer et dans une moindre mesure sur le Hainaut et les Brabants. Il fera toujours ensoleillé au sud et sur l'Ardenne, avec des cirrus plus maigres.

L'après-midi, de l'air un peu plus frais arrivera de la mer limitant toute instabilité et convection. Une goutte sera possible sous les nuages moyens après 15-16 H des Flandres à l'ouest d'une ligne ''Charleroi-Bruxelles''. En début de soirée, une ondée sera possible mais principalement sur le sud et l'est où il fera un peu plus chaud ce qui pourrait légèrement renforcer l'instabilité. Les maximas seront de 24°C à la mer, 25 à 28°C de Tournai à Charleroi et localement 29°C sur l'est voire 30°C en Campine. Il y aura aussi un vent modéré de sud-ouest et assez fort à la mer, ainsi qu'un petit risque d'ondée en soirée, principalement sur le sud.