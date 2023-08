"Le soleil brille-t-il davantage à la mer?": Farid répond à votre question météo

Salut Nestor, en effet les météorologues n’envoient pas pour rien les gens à la mer puisque le soleil y brille en moyenne 200 heures de plus par an qu'à Bruxelles. C’est cette fameuse brise de mer qui en est responsable. Elle se met en route durant le printemps et l’été quand le soleil réchauffe les terres, qui gagnent en température plus vite que la mer. Il s’ensuit une baisse de pression et donc un manque d’air à combler et un vent qui souffle de la côte vers le centre, dégageant le ciel de tout nuages (plus frais). Il n’est pas rare de voir de nombreux cumulus dans les terres et un ciel bien clair à la mer avec 5-6°C de moins, sauf si le flux de sud-est est trop important. Dans ce cas, il fait aussi chaud sur les plages comme les fameux 40°C à l’ombre observés justement à Coxyde en 2019.