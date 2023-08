Quel temps pour le spectacle de Peter Pan ? Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce mardi ?

Le petit passage frontal se trouvera tout début de matinée sur un axe Mons-Namur-liège se décalant doucement vers le sud (une ondée locale). Pendant ce temps, un beau soleil reviendra à la mer puis sur le Tournaisis milieu de matinée et enfin la quasi-totalité du Hainaut avant midi où il fera plus lumineux. Par contre, encore un temps plus gris sur le namurois voire même une dernière pluie en Ardenne.

L'après-midi, le soleil progressera vers toutes les provinces du nord du sillon Sambre et Meuse avec un ciel tout bleu à la mer mais aussi de Tournai à Gand jusqu'à Bruxelles. Des nuages décoratifs sur le reste du Hainaut et le long de la dorsale wallonne et un peu de plus de nébulosité sur le sud-est mais aussi la percée du soleil. Maximas de 17°C sur les sommets, 20-21°C à la mer et 22 à 24°C sur l'ouest (Tournai-Mons). Le vent sera faible à modéré de nord-ouest et le soir, pas de changements si ce n'est que ça se dégagera partout.