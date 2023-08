"Doit-on prévoir un parapluie ce samedi ?": Farid répond à votre question météo (vidéo)

Et sur le reste du pays ce mardi ?

Nous connaîtrons l'approche d'un front chaud très atténué ne donnant pas grand-chose. Il sera matérialisé par des nuages d'altitude souvent plus abondants des Flandres au nord du sillon Sambre et Meuse jusque Hainaut et Brabants. Il fera un poil lumineux sur les provinces du sud après dissipation des éventuels nuages bas laissant place à des cumulus (légère instabilité).

L'après-midi, ces voiles d'altitude seront doublés de nuages d'étage moyen rendant le ressenti laiteux voire grisonnant. Un front chaud en fin de vie abordera l'ouest avec une goutte localisée de la mer au nord puis peut-être isolément sur un axe Hainaut-capitale. Fin d'après-midi et début de soirée, il faudra tout de même craindre quelques petites bruines assez répandues sous ce système frontal avec le sud de l'Ardenne épargné. La nuit suivante verra ces mêmes conditions avec un ciel plombé et quelques faibles pluie laissant 1 à 2-3 L/m² grand maximum. Les maximas atteindront 15 à 22°C sous un vent d'ouest modéré et assez fort de sud-ouest à la mer (35-45 km/h).