"Quel temps en Gaume la semaine prochaine ?": Farid répond à votre question météo

Bonjour Lysianne, tu devrais bénéficier d’une chouette semaine, à des années lumières de la précédente. L’anticyclone devrait repousser l’humidité au nord, avec le retour de conditions stables. Des nuages bas lundi laissant place à des éclaircies puis cumulus et une ondée très localisée avec une légère hausse du mercure à plus de 20°C. Mardi sera agréable avant l’arrivée de voiles plus épais l’après-midi mais il fera sec. Une goutte mercredi mais peut-être davantage de soleil après-midi avant un jeudi estival et localement 27-28°C sous le soleil. Davantage de nuages après-midi mais toujours un temps très doux à chaud avant un week-end variable mais sympa avec 21 à 24°C au mercure et un vent d’ouest modéré. Un petit pull pour la nuit mais rien de plus, bon séjour.