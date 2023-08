"Où puis-je me rendre ce week-end pour éviter un maximum la pluie?" : Farid répond à votre question météo

Bonjour Julien. Il faudra plutôt se trouver sur l’est pour la journée de demain où les pluies arriveront en deuxième partie d’après-midi. Par contre, on aura une météo maussade à la mer dès le milieu de matinée en lien avec l’arrivée d’une perturbation active et gorgée d’air frais (15 à 19°C de maxima). Le vent sera assez fort à fort de secteur sud et tournera au nord-ouest dimanche. Concernant ce jour, l’amélioration se dessinera cette fois-ci plutôt à la mer qui pourrait profiter d’une deuxième partie de journée sèche, voire lumineuse par moments. Il fera nettement plus gris et pluvieux sur le centre et l’est avec de la fraîcheur et de nombreuses averses. En résumé, plutôt l’Ardenne samedi et la côte dimanche.